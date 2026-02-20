الأخبار
سلام: حققنا زيادة بنسبة 54٪ في إيرادات الدولة من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025 وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ
خبر عاجل
2026-02-20 | 11:48
سلام: حققنا زيادة بنسبة 54٪ في إيرادات الدولة من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025 وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ
سلام: أصدرنا أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار وكثير منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون علينا حول الإصلاحات نحذرهم من ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً وإلا سنلاحقهم قضائياً لتحصيل حقوق الدولة وهي حقوق كل المواطنين
الصحة: قتيلان في الغارة الإسرائيلية على عين الحلوة
آخر الأخبار
آخر الأخبار
03:27
فريدي كيروز للـLBCI: أدعو رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ إلى الاستقالة فورًا
آخر الأخبار
03:27
فريدي كيروز للـLBCI: أدعو رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ إلى الاستقالة فورًا
آخر الأخبار
03:23
رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز للـLBCI: التزمنا الصمت احترامًا للاعبين الذين شاركوا في الأولمبياد الشتوية
آخر الأخبار
03:23
رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز للـLBCI: التزمنا الصمت احترامًا للاعبين الذين شاركوا في الأولمبياد الشتوية
آخر الأخبار
03:20
رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي للـLBCI: كان التدخل السياسي مسيطرًا على الأندية والفساد كان موجودًا بتفاصيل عدة
آخر الأخبار
03:20
رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي للـLBCI: كان التدخل السياسي مسيطرًا على الأندية والفساد كان موجودًا بتفاصيل عدة
آخر الأخبار
03:13
بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة
آخر الأخبار
03:13
بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
خبر عاجل
13:43
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقار قيادة تابعة لحزب الله في بعلبك شرق لبنان
خبر عاجل
13:43
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقار قيادة تابعة لحزب الله في بعلبك شرق لبنان
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
15:55
الوكالة الوطنية: اكثر من 10 شهداء و30 جريحا في الغارة على مبنى في رياق
آخر الأخبار
15:55
الوكالة الوطنية: اكثر من 10 شهداء و30 جريحا في الغارة على مبنى في رياق
آخر الأخبار
16:46
أ.ب عن وثيقة: إدارة ترامب أبلغت الكونغرس اعتزامها التخطيط لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق
آخر الأخبار
16:46
أ.ب عن وثيقة: إدارة ترامب أبلغت الكونغرس اعتزامها التخطيط لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
صحف اليوم
00:25
عون وبري تلقّيا طلبات مباشرة فرنسية - سعودية بالتمديد للمجلس النيابي (الأخبار)
صحف اليوم
00:25
عون وبري تلقّيا طلبات مباشرة فرنسية - سعودية بالتمديد للمجلس النيابي (الأخبار)
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
