وزير الأشغال: واجهنا تحديات كثيرة وظروفا لم تكن سهلة على الوطن ولكننا نؤمن أن الحرمان ليس قدرا وأن الإنماء ليس منّة بل حق من حقوق المواطنين

وزير الأشغال: اليوم ننتقل من الوعد الى التنفيذ وهدفنا أن يدخل مطار رينيه معوض حيّز التشغيل الفعلي بعض بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي

وزير الأشغال: اليوم ننتقل من الوعد الى التنفيذ وهدفنا أن يدخل مطار رينيه معوض حيّز التشغيل الفعلي بعض بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي

وزير الأشغال من مطار رينيه معوض - القليعات: هذا المطار ليس لعكار وحدها ولا للشمال وحده بل لكل لبنان ليؤكد أن الدولة قادرة على تحويل المشاريع المعلقة الى انجازات ملموسة عندما تتوفّر الإرادة