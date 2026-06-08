عيسى​ بعد لقائه بري​: "المنطقة التجريبية" ستكون منطقة مفتوحة لأهلها الذين سيعودون اليها وستكون تحت حماية الجيش ولن يضربها الاسرائيلي ولا دَخل له بها ولن تكون "فارغة من الناس" بل سيعودون اليها ويبدأ العمار والكهرباء والمياه

عيسى​ بعد لقائه بري​: الضربة على الضاحية أمس أتت بسبب ضربات حزب الله على اسرائيل وهي قد قالت سابقًا "اذا ضُربت فسأضرب" وإذا أوقف ​الحزب هجومه عليها​ فهي لن تضرب

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