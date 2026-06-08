مصادر أمنية: غارة بطائرات مسيرة تستهدف معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل بالعراق

عيسى​ بعد لقائه بري​: "المنطقة التجريبية" ستكون منطقة مفتوحة لأهلها الذين سيعودون اليها وستكون تحت حماية الجيش ولن يضربها الاسرائيلي ولا دَخل له بها ولن تكون "فارغة من الناس" بل سيعودون اليها ويبدأ العمار والكهرباء والمياه

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