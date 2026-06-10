الرئيس عون: لا يمكن العيش خارج اطار الدولة وهو ما أثبتته التجارب وغير ذلك هو بمثابة خطيئة

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الرئيس عون: ان تعرض اي جزء من لبنان للاعتداء يعني تعرض كل البلد لاعتداء فلا يمكن فصل اي منطقة عن لبنان ككل وهدفنا هو خدمة الانسان وحماية البلد