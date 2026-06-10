الرئيس عون: ان تعرض اي جزء من لبنان للاعتداء يعني تعرض كل البلد لاعتداء فلا يمكن فصل اي منطقة عن لبنان ككل وهدفنا هو خدمة الانسان وحماية البلد

الرئيس عون: ما نقوم به نابع من هدف واحد وقف الاعتداءات وانسحاب اسرائيل وعودة النازحين والاسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الامن وواعادة الاعمار

الرئيس عون: ما نقوم به نابع من هدف واحد وقف الاعتداءات وانسحاب اسرائيل وعودة النازحين والاسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الامن وواعادة الاعمار

الرئيس عون: لا يمكن العيش خارج اطار الدولة وهو ما أثبتته التجارب وغير ذلك هو بمثابة خطيئة