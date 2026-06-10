الرئيس عون: ما نقوم به نابع من هدف واحد وقف الاعتداءات وانسحاب اسرائيل وعودة النازحين والاسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الامن وواعادة الاعمار

الرئيس عون: انا على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الاعلام وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وامر طبيعي انما التواصل موجود وهدفنا جميعاً المصلحة العامة

الرئيس عون: انا على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الاعلام وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وامر طبيعي انما التواصل موجود وهدفنا جميعاً المصلحة العامة

الرئيس عون: ان تعرض اي جزء من لبنان للاعتداء يعني تعرض كل البلد لاعتداء فلا يمكن فصل اي منطقة عن لبنان ككل وهدفنا هو خدمة الانسان وحماية البلد