سلام لصحيفة "التايمز" البريطانية: لا خيار أمامنا سوى المضي في مسار الإصلاح الجاد إذا أردنا حقا إعادة الدولة إلى الوقوف على قدميها من جديد

سلام لصحيفة "التايمز" البريطانية: الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية وحدها وإعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها

السابق