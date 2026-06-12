أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: صرفند, تفاحتا, مزرعة سيناي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال… pic.twitter.com/QBtyZ650lP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: صرفند, تفاحتا, مزرعة سيناي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال… pic.twitter.com/QBtyZ650lP