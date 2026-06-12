أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الصرفند، تفاحتا، مزرعة سيناي



وقال: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم".



وأضاف: "حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني".



وأكد أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!"





