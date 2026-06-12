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أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي

خبر عاجل
2026-06-12 | 07:14
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أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي
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أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الصرفند، تفاحتا، مزرعة سيناي

وقال: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم".

وأضاف: "حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني".

وأكد أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!"


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