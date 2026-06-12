باسيل لـ #جدل : لا شك في أنّ حزب الله أخطأ بإدخال لبنان في الحروب لكن إذا أخطأ فريق لبنانيّ لا يعني أن نقف إلى جانب إسرائيل والموافقة على تدميراتها

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باسيل لـ #جدل : عندما لا يتفقون على بيان يذكرون المواقف إذًا في المفاوضات لم يذكروا "انسحاب إسرائيل" و"الله يساعد" المفاوض اللبنانيّ الذي يفاوض من دون ورقة تعبّر عن موقف داخليّ موحّد