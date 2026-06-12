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باسيل لـ #جدل : إسرائيل وليس الحزب هي التي لم تحترم وقف إطلاق النار في الأشهر السابقة قبل الحرب الأخيرة وخطأ الحزب هو أنّه لم يدافع عن لبنان إلّا عندما انضربت إيران لذلك فقد مشروعيته