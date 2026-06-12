باسيل لـ #جدل : إسرائيل وليس الحزب هي التي لم تحترم وقف إطلاق النار في الأشهر السابقة قبل الحرب الأخيرة وخطأ الحزب هو أنّه لم يدافع عن لبنان إلّا عندما انضربت إيران لذلك فقد مشروعيته

باسيل لـ #جدل : لبنان ليس منتصرًا لكنّه يجب أن لا يكون مستسلمًا وحزب الله هو من انتخب رئيس الجمهورية وهو من منح الحكومة الثقة فقام بعمل سياسيّ ليتحمّل مسؤوليته

باسيل لـ #جدل : لبنان ليس منتصرًا لكنّه يجب أن لا يكون مستسلمًا وحزب الله هو من انتخب رئيس الجمهورية وهو من منح الحكومة الثقة فقام بعمل سياسيّ ليتحمّل مسؤوليته

باسيل لـ #جدل : عندما لا يتفقون على بيان يذكرون المواقف إذًا في المفاوضات لم يذكروا "انسحاب إسرائيل" و"الله يساعد" المفاوض اللبنانيّ الذي يفاوض من دون ورقة تعبّر عن موقف داخليّ موحّد