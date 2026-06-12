باسيل لـ #جدل : لبنان ليس منتصرًا لكنّه يجب أن لا يكون مستسلمًا وحزب الله هو من انتخب رئيس الجمهورية وهو من منح الحكومة الثقة فقام بعمل سياسيّ ليتحمّل مسؤوليته

باسيل لـ #جدل : لا أرى نفسي حليفًا لحزب الله في المرحلة المقبلة لكن كذلك لا أرى نفسي بعدائية مع أي طرف لبنانيّ أمّا الخصوم السياسيّ فهو طبيعيّ

باسيل لـ #جدل : لا أرى نفسي حليفًا لحزب الله في المرحلة المقبلة لكن كذلك لا أرى نفسي بعدائية مع أي طرف لبنانيّ أمّا الخصوم السياسيّ فهو طبيعيّ

باسيل لـ #جدل : إسرائيل وليس الحزب هي التي لم تحترم وقف إطلاق النار في الأشهر السابقة قبل الحرب الأخيرة وخطأ الحزب هو أنّه لم يدافع عن لبنان إلّا عندما انضربت إيران لذلك فقد مشروعيته