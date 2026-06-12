باسيل لـ #جدل : لا أرى نفسي حليفًا لحزب الله في المرحلة المقبلة لكن كذلك لا أرى نفسي بعدائية مع أي طرف لبنانيّ أمّا الخصوم السياسيّ فهو طبيعيّ

يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان

يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان

باسيل لـ #جدل : لبنان ليس منتصرًا لكنّه يجب أن لا يكون مستسلمًا وحزب الله هو من انتخب رئيس الجمهورية وهو من منح الحكومة الثقة فقام بعمل سياسيّ ليتحمّل مسؤوليته