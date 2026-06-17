وكالة إرنا عن مصدر: لم يطرأ تغيير على برنامج مفاوضات سويسرا ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء سفر وفد إيران

الرئيس الفرنسي ماكرون: من المهم ألا تستأنف إيران وحزب الله وإسرائيل القتال

الرئيس الفرنسي ماكرون: من المهم ألا تستأنف إيران وحزب الله وإسرائيل القتال

معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار