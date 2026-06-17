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الرئيس الفرنسي ماكرون: من المهم ألا تستأنف إيران وحزب الله وإسرائيل القتال

خبر عاجل
2026-06-17 | 11:12
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الرئيس الفرنسي ماكرون: من المهم ألا تستأنف إيران وحزب الله وإسرائيل القتال
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الرئيس الفرنسي ماكرون: من المهم ألا تستأنف إيران وحزب الله وإسرائيل القتال

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