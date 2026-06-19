الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر ونخطط لعقد اجتماع من أجل المفاوضات خلال الأيام المقبلة

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