الخارجية الإيرانية: المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي وبدء المفاوضات مشروط بتنفيذ أحكام البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم

مركز عمليات طوارئ الصحة: 3980 شهيدا و 12001 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار

مركز عمليات طوارئ الصحة: 3980 شهيدا و 12001 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار

الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر ونخطط لعقد اجتماع من أجل المفاوضات خلال الأيام المقبلة