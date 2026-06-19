مركز عمليات طوارئ الصحة: 3980 شهيدا و 12001 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار

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رئيس الحكومة: من هنا اجدد التزام حكومتي حكومة الإنقاذ والتغيير الا تتراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها وألا تساوم على أي شبر من ارض الوطن وألا تتهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها