رئيس الحكومة: مستقبل شباب لبنان لن يُبنى بالوعود بل بالعمل على قيام دولة توحّد قرارها وتستعيد ارضها وتعيد اعمار ما تدمّر فيها وتصلح مؤسّساتها وتفرض القانون وتصون كرامة مواطنيها وهذه الدولة ليست حلماً بعيداً بل حقّ وواجب ومشروع وطني

الخارجية الأميركية: روبيو أكد للرئيس عون أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل هي المسار العملي الوحيد للسلام وإعادة الإعمار

الخارجية الأميركية: روبيو أكد للرئيس عون أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل هي المسار العملي الوحيد للسلام وإعادة الإعمار

رئيس الحكومة نواف سلام: إن التنوع لا يحيا في الفوضى بل في كنف الدولة فلا تخافوا من تنوّعكم لكن انبذوا الطائفية التي تفرّق ولغة الكراهية التي تدمّر واجعلوا من المواطنة مساحتكم المشتركة