يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حاليًا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمّع من دون قدرة على الخروج منه

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يديعوت أحرونوت: محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكّل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة