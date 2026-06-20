يديعوت أحرونوت: محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكّل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة

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يديعوت أحرونوت: العمليات القتالية تُدار من موقع علي الطاهر في الجبهة الجنوبية وتُشغَّل منه منظومات النيران كما تُخزَّن فيه كميات كبيرة من الأسلحة ونظرًا لعمقه وتحصيناته يُعدّ من الصعب جدًا استهدافه عبر الغارات الجوية وحدها