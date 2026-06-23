روبيو: سنتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وإنها قضية ستثار في الوقت المناسب ولا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ

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