وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك

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نواف سلام: نعرف جيدًا ما نريده من المفاوضات وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين ونطالب أيضًا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود