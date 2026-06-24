سلام: حزب الله التزم مجددًا عام 2024 في حكومة ميقاتي من خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية بحصرية السلاح وقد حدد الاتفاق حصرًا الجهات الست المخوّلة حمل السلاح

سلام: لقد تحاورنا منذ عام 1975 وحتى عام 1989 للأسف أحيانًا بالنار والسلاح وخضنا عشرات جولات التفاوض السياسي وصولًا إلى اتفاق الطائف لذلك لسنا بحاجة إلى مفاوضات جديدة لتطبيق الاتفاق

سلام: لقد تحاورنا منذ عام 1975 وحتى عام 1989 للأسف أحيانًا بالنار والسلاح وخضنا عشرات جولات التفاوض السياسي وصولًا إلى اتفاق الطائف لذلك لسنا بحاجة إلى مفاوضات جديدة لتطبيق الاتفاق

سلام: حزب الله التزم من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءًا منها، بتطبيق القرار 1701 الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم، على جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح