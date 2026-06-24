سلام: لقد تحاورنا منذ عام 1975 وحتى عام 1989 للأسف أحيانًا بالنار والسلاح وخضنا عشرات جولات التفاوض السياسي وصولًا إلى اتفاق الطائف لذلك لسنا بحاجة إلى مفاوضات جديدة لتطبيق الاتفاق

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سلام: لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف وهناك مسائل تُناقش في مجلس النواب أو مجلس الوزراء أي في المؤسسات التي نعمل على استعادة دورها ومن بين هذه الأمور مشروع قانون اللامركزية الإدارية ومشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى