سلام: لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف وهناك مسائل تُناقش في مجلس النواب أو مجلس الوزراء أي في المؤسسات التي نعمل على استعادة دورها ومن بين هذه الأمور مشروع قانون اللامركزية الإدارية ومشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى

مصدر عسكريّ: الجيش اللبنانيّ في محيط السفارة الأميركية أطلق طلقات تحذيرية في الهواء حين لم تمتثل إحدى السيارات لأوامره وتَبيّن أنّ بداخلها سوريّان من دون أوراق ثبوتية

مصدر عسكريّ: الجيش اللبنانيّ في محيط السفارة الأميركية أطلق طلقات تحذيرية في الهواء حين لم تمتثل إحدى السيارات لأوامره وتَبيّن أنّ بداخلها سوريّان من دون أوراق ثبوتية

سلام: لقد تحاورنا منذ عام 1975 وحتى عام 1989 للأسف أحيانًا بالنار والسلاح وخضنا عشرات جولات التفاوض السياسي وصولًا إلى اتفاق الطائف لذلك لسنا بحاجة إلى مفاوضات جديدة لتطبيق الاتفاق