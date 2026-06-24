روبيو: إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ واليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح

روبيو: سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي

روبيو: سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي

روبيو: لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز ولدينا العديد من الخيارات ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق