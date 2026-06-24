روبيو: سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي

مصادر رئاسية للـLBCI: تقدم بالبحث في المناطق النموذجية والنقاش يدور حول المناطق المقترحة والحدود الجغرافية لها وآلية التنفيذ

مصادر رئاسية للـLBCI: تقدم بالبحث في المناطق النموذجية والنقاش يدور حول المناطق المقترحة والحدود الجغرافية لها وآلية التنفيذ

روبيو: إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ واليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح