البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء دعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى

البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وننوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر

البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وننوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر

البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء أكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية