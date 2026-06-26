رئاسة الجمهورية: الرئيس عون توجه الى الادارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر كل الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة داعمة مواقف الدولة اللبنانية ومعلنة كل حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر كل الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة داعمة مواقف الدولة اللبنانية ومعلنة كل حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره

مصدر سياسي يؤكد للـLBCI عدم إشراك حزب الله لا من قريب ولا من بعيد بعملية صياغة موقف لبنان بالمفاوضات التي جرت خلال 4 أيام بواشنطن وبالتالي لم يتم التواصل بين النائب حسن فضل الله ومستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال لا بشكل مباشر ولا عبر وسيط