رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر كل الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة داعمة مواقف الدولة اللبنانية ومعلنة كل حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون توجه بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت على مواكبتهم لحظة لحظة وكلمة كلمة لإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون توجه بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت على مواكبتهم لحظة لحظة وكلمة كلمة لإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون توجه الى الادارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم