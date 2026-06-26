السفارة اللبنانية في واشنطن: هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم وإتاحة الفرصة لجميع اللبنانيين للعيش بسلام وأمن وازدهار

روبيو: التوقيع على الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يمثل محطة بارزة جديدة في جهود الرئيس ترامب لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة

روبيو: التوقيع على الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يمثل محطة بارزة جديدة في جهود الرئيس ترامب لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة

السفارة اللبنانية في واشنطن: تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلا من الحرب