"سانا": القوات الإسرائيلية تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بالريف الغربي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق ريفي القنيطرة ودرعا

سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية

سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية

نتنياهو وكاتس يعلنان تدمير بنى تحتية ونفق لحزب الله بطول 200 متر في مجدل زون وقد تم إبلاغ واشنطن