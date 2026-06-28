سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، تم فيه عرض الأوضاع والمستجدات.



وقد تشارك الرئيس سلام مع الرئيس بري في الموقف من رفض أي فتنة بين اللبنانيين، والعمل على التصدي لها، ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة.

