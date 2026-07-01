سلام للـLBCI: اعلان وقف العمليات العدائية عام ٢٠٢٤ لم ينص على اتفاقية الهدنة ايضا والـ١٧٠١ يشير مرة واحدة الى اتفاقية الهدنة ولكن فقط لتحديد الحدود

التالي

سلام للـLBCI: بمعزل عن مغامرتي الإسناد والنتائج الكارثية والبعض يسميها انتصارات ونحن نرى عدد الضحايا وكلفة إعادة الإعمار وهي نكبة وقبل ذلك من اتفاق الطائف ونحن ندعو إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها