سلام للـLBCI: هناك كمية من المغالطات حول تضمين اتفاق اسلام اباد مسألة انسحاب اسرائيلي من لبنان خلال ٦٠ يوما ولكن هي غير واردة في النص

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك