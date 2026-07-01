سلام للـLBCI: خلال فترة المفاوضات مع حكومة الفصل العنصري في جنوب افريقيا ولتسهيل المفاوضات تم ايضا تعليق مسارات المقاضاة ولكن لم نتخلّ عنها بالكامل

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سلام للـLBCI: نحن مستمرون في عملية توثيق ما نعتبره انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وهذا ما يقوم به نائب رئيس الحكومة طارق متري في جنيف وإذا انحرفت المفاوضات عن مسارها فهذا يشكّل سلاحًا بيدنا