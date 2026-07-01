سلام للـLBCI: نعمل على إعادة شبكة الاتصالات في الجنوب خلال عشرة أيام إلى نحو 90% مما كانت عليه قبل الحرب

سلام للـLBCI: سنعمل على تأمين بيوت جاهزة لتوضع في القرى التي تنسحب اسرائيل منها لتثبيت الناس في ارضها ريثما تتم اعادة الاعمار

سلام للـLBCI: سنعمل على تأمين بيوت جاهزة لتوضع في القرى التي تنسحب اسرائيل منها لتثبيت الناس في ارضها ريثما تتم اعادة الاعمار

سلام للـLBCI: نحن منذ أسابيع نعمل على إعداد عودة الناس إلى بيوتهم وأراضيهم في الجنوب وفي كل المجالات المتعلقة بالبنى التحتية ولدينا خطط لكل منطقة