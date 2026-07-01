سلام للـLBCI: سنعمل على تأمين بيوت جاهزة لتوضع في القرى التي تنسحب اسرائيل منها لتثبيت الناس في ارضها ريثما تتم اعادة الاعمار

"الوكالة الوطنية": تفجير كبير في محيط رشاف في قضاء بنت جبيل وآخر في بيت ياحون في قضاء صور

"الوكالة الوطنية": تفجير كبير في محيط رشاف في قضاء بنت جبيل وآخر في بيت ياحون في قضاء صور

سلام للـLBCI: نعمل على إعادة شبكة الاتصالات في الجنوب خلال عشرة أيام إلى نحو 90% مما كانت عليه قبل الحرب