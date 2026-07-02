الجيش الإسرائيلي: لواء غفعاتي ينهي مهامه القتالية في جنوب لبنان

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جعجع: البعض يقول ان اتفاق الإطار أسوأ من اتفاق 17 أيار ولو لم يُسقطوا اتفاق 17 أيار وتم تطبيقه فكم كنا وفرنا على لبنان وهم قاموا بجريمة كبيرة تجاه لبنان عندما أسقطوه