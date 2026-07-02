جعجع: البعض يقول ان اتفاق الإطار أسوأ من اتفاق 17 أيار ولو لم يُسقطوا اتفاق 17 أيار وتم تطبيقه فكم كنا وفرنا على لبنان وهم قاموا بجريمة كبيرة تجاه لبنان عندما أسقطوه

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جعجع: الذي يحصل غشّ للرأي العام وعلينا اما تسليم لبنان لإيران أو اكمال القتال أو السير باتفاق الاطار المتوفر للوصول الى حالة مستقرة بالحد الادنى فما الخيار أمامنا؟ مسار إسلام أباد سيعيدنا عودًا على بدء سنة أو سنتين ولسنا مغرمين باتفاق الإطار