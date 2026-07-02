مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: اللقاء كان صريحاً وحبيّاً وشفافاً جرى خلاله تقييم المرحلة السابقة حيث اكد الرئيس بري على ان سوريا تبقى العمق الطبيعي للبنان

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مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: الجانب السوري ابدى تقديره لموقف الرئيس بري خلال الحرب السورية اذ ان حركة امل لم تنخرط في العمل العسكري في سوريا كما ابدى انفتاحه على كافة المكونات اللبنانية