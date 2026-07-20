روبيو: الاجتماع مع الرئيس اللبناني كان إيجابيا للغاية

الجيش الأميركي: الليلة التاسعة من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات

الجيش الأميركي: الليلة التاسعة من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات

ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان