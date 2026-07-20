الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأميركية في المنطقة

سماع دوي انفجار في شيراز بإيران

سماع دوي انفجار في شيراز بإيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريفجان في الكويت