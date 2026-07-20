سماع دوي انفجار في شيراز بإيران

إعلام إيراني: دوي انفجار بمحيط مجمع الصناعات الإلكترونية في شيراز

إعلام إيراني: دوي انفجار بمحيط مجمع الصناعات الإلكترونية في شيراز

الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأميركية في المنطقة