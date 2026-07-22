الرئيس جوزاف عون للـLBCI: الرئيس ترامب أبدى حماسته للاستثمار في لبنان وقد يُعقد ما يشبه مؤتمرًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة يُدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أميركية

الرئيس جوزاف عون للـLBCI: نشكر الرئيس ترامب على اعادة السماح للطيران الاميركي بتسيير رحلات مباشرة بين لبنان وأميركا

الرئيس جوزاف عون للـLBCI: نشكر الرئيس ترامب على اعادة السماح للطيران الاميركي بتسيير رحلات مباشرة بين لبنان وأميركا

أ.ف.ب عن الخارجية الإيطالية: إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب