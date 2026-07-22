الرئيس جوزاف عون للـLBCI: نشكر الرئيس ترامب على اعادة السماح للطيران الاميركي بتسيير رحلات مباشرة بين لبنان وأميركا

الرئيس جوزاف عون للـLBCI: الرئيس ترامب أبدى حماسته للاستثمار في لبنان وقد يُعقد ما يشبه مؤتمرًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة يُدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أميركية

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