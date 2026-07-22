قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: ضرب جسورنا ومحطات الكهرباء سيؤدي الى قطع الكهرباء عن حلفاء أميركا ومستضيفيها

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