مقر خاتم الأنبياء الإيراني: إذا ضربت أميركا بنيتنا التحتية فلن نسمح بتصدير قطرة نفط واحدة

وزارة الطاقة الأميركية: الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون نووي إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة والاتفاقيتان تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات

وزارة الطاقة الأميركية: الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون نووي إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة والاتفاقيتان تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات

قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: ضرب جسورنا ومحطات الكهرباء سيؤدي الى قطع الكهرباء عن حلفاء أميركا ومستضيفيها